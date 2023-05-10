200 Мп и 1 ТБ памяти за $400 — Realme 11 Pro+ представлен официально

В дизайне устройств заметны приятные глазу особенности, такие как изогнутые грани и круглый блок камер на задней панели.

Топовая модель линейки, Realme 11 Pro+, отличается задней панелью с экокожей и золотистой вертикальной линией. Дизайн разработан Маттео Менотто, бывшим сотрудником Gucci. При этом одной из главных фишек данного варианта является 200 Мп камера.