200 Мп и 1 ТБ памяти за $400 — Realme 11 Pro+ представлен официально

200 Мп и 1 ТБ памяти за $400 — Realme 11 Pro+ представлен официальноВ такую цену очень сложно поверить
Realme наконец-то представила новую серию смартфонов Realme 11. Она состоится сразу из трёх моделей: Realme 11, 11 Pro и 11 Pro+.
В дизайне устройств заметны приятные глазу особенности, такие как изогнутые грани и круглый блок камер на задней панели.
Топовая модель линейки, Realme 11 Pro+, отличается задней панелью с экокожей и золотистой вертикальной линией. Дизайн разработан Маттео Менотто, бывшим сотрудником Gucci. При этом одной из главных фишек данного варианта является 200 Мп камера.
Модели Realme 11 Pro и Pro+ оснащены изогнутым 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Оба устройства работают на базе процессора Dimensity 7050 от MediaTek. Модели доступны в конфигурациях с 8/12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти. Поддерживается функция виртуального расширения оперативки на 8 ГБ.
Смартфоны доступны для предзаказа в Китае по ценам от $230 за базовый Realme 11 и до $404 за Realme 11 Pro+ с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища.