200 Мп и перископный модуль: характеристики камеры Xiaomi 15 Ultra утекли в сеть

Смартфон обещает стать самой продвинутой моделью Xiaomi, продолжая линию Xiaomi 14 Ultra.

Согласно утечке, Xiaomi 15 Ultra будет оснащен четырьмя камерами, включая три сенсора по 50 Мп и впечатляющий 200-мегапиксельный телеобъектив с перископическим модулем.

Этот модуль не только поддерживает традиционные возможности зумирования, но и обеспечивает телесъёмку в условиях низкой освещенности, а также макросъемку.

Основной сенсор, вероятно, будет с апертурой больше 1 дюйма, как это уже было у предыдущих флагманов Xiaomi. Возможен также переход на сенсор Samsung HP3 с 200 Мп, который поддерживает оптический зум до 10x.

Xiaomi 15 Ultra также обещает топовую производительность благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 4 и может получить до 24 ГБ оперативной памяти. Батарея ёмкостью 6200 мАч обеспечит автономность на весь день, а смартфон будет работать на новой системе HyperOS 2.0, основанной на Android 15.