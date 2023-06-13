2023 год может стать худшим смартфонного подразделения Samsung за последние 10 лет

2023 год может стать худшим смартфонного подразделения Samsung за последние 10 летИ это при условии, что флагманы показывают себя лучше обычного
Прогнозы аналитиков предрекают непростой год для компании Samsung на рынке смартфонов, с ожидаемым снижением годовых поставок до 230-240 млн единиц.
Это не только меньше прошлогоднего показателя в 258 млн, но и значительно ниже собственного прогноза Samsung, который составлял 270 млн. И если реальные продажи окажутся ниже 250 млн, это будет самый низкий результат для компании за последние 10 лет.
Снижение продаж обусловлено сложными условиями на рынке, особенно в сегменте среднебюджетных смартфонов. Речь идёт о той категории устройств, в которой выходит линейка Galaxy A.
Она, к слову, составляет 70% от общего объёма продаж Samsung.
В первом квартале 2023 года компания продала 60 млн смартфонов, что на 20% меньше, чем годом ранее. Интересно, что прибыль подразделения Mobile Experience выросла на 3,1%, благодаря успешному старту флагманской серии Galaxy S23.
В то же время во II квартале ожидается дальнейшее снижение поставок, поскольку влияние новых флагманских моделей будет ослабевать.