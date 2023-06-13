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09:45, 13 июня 2023
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2023 год может стать худшим смартфонного подразделения Samsung за последние 10 лет

И это при условии, что флагманы показывают себя лучше обычного

Прогнозы аналитиков предрекают непростой год для компании Samsung на рынке смартфонов, с ожидаемым снижением годовых поставок до 230-240 млн единиц.

Это не только меньше прошлогоднего показателя в 258 млн, но и значительно ниже собственного прогноза Samsung, который составлял 270 млн. И если реальные продажи окажутся ниже 250 млн, это будет самый низкий результат для компании за последние 10 лет.

Снижение продаж обусловлено сложными условиями на рынке, особенно в сегменте среднебюджетных смартфонов. Речь идёт о той категории устройств, в которой выходит линейка Galaxy A.

Она, к слову, составляет 70% от общего объёма продаж Samsung.

В первом квартале 2023 года компания продала 60 млн смартфонов, что на 20% меньше, чем годом ранее. Интересно, что прибыль подразделения Mobile Experience выросла на 3,1%, благодаря успешному старту флагманской серии Galaxy S23.

В то же время во II квартале ожидается дальнейшее снижение поставок, поскольку влияние новых флагманских моделей будет ослабевать.

Источник:PhoneArena
Теги:
#Samsung Galaxy S23
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#Samsung
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