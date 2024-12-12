2025 год станет годом возрождения компактных смартфонов — выйдет много новых моделей

Производители готовят как минимум три новых устройства с 6.3-дюймовыми экранами и разрешением 1.5K.

Модели будут оснащены различными процессорами: Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 и Dimensity 9300+, причём одно из устройств займет средний ценовой сегмент.

Какие именно бренды выпустят компактные новинки, пока неизвестно. Однако Redmi, согласно источнику, не планирует подобных устройств. Среди возможных моделей упоминаются Oppo Find X8 mini, OnePlus 13 mini и компактный смартфон от iQOO.

Интерес к компактным устройствам усилился после успешного выхода Vivo X200 Pro mini в 2024 году.

Этот смартфон оснащён 6.3-дюймовым экраном, процессором Dimensity 9400, аккумулятором на 5700 мАч и камерой с тремя сенсорами по 50 Мп.