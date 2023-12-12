24 ГБ оперативки и 50-мегапиксельная камера: каким будет новый смартфон Honor 90 GT

24 ГБ оперативки и 50-мегапиксельная камера: каким будет новый смартфон Honor 90 GTУстройству будет чем удивить
Скоро на рынке появится новый смартфон Honor 90 GT, который обещает стать настоящим прорывом в мире мобильных технологий.
Новинка выделяется своим стильным дизайном с плоской рамкой и двойной задней камерой. Корпус смартфона выполнен из пластика, а задняя часть украшена веганской кожей с двумя контрастными полосами, что придает ему особенный шарм.
Основной камерой смартфона станет 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения. В качестве процессора в Honor 90 GT установлен мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 2.
Кроме того, смартфон будет оснащен до 24 ГБ оперативной памяти и поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.
Honor 90 GT, как ожидается, будет запущен вместе с Honor X50 GT, который станет преемником прошлогодней модели X40 GT.