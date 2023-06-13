256 ГБ памяти и 120 Гц экран дешевле 30 тыс рублей: Infinix привёз в Россию новый смартфон среднего класса

256 ГБ памяти и 120 Гц экран дешевле 30 тыс рублей: Infinix привёз в Россию новый смартфон среднего классаЕщё и очень приятная скидка для первых покупателей
Компания Infinix анонсировала официальный запуск своего нового высокопроизводительного смартфона Note 30 Pro в России.
Устройство стало дополнением к уже вышедшим моделям NOTE 30 и NOTE 30i и предлагает ряд интересных функций, которые могут привлечь потенциальных покупателей.
К таковым, например, можно отнести быструю зарядку на 68 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор ёмкостью 5000 мАч от 1% до 80% всего за 30 минут.
Помимо этого, новинка также поддерживает и беспроводную зарядку до 15 Вт.
Что же до дисплея Note 30 Pro, то здесь всё тоже достойно — смартфон имеет 6,67-дюймовый экран с разрешением FullHD+ и технологией AMOLED. При этом частота обновления экрана составляет 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента.
Камера устройства состоит из основного объектива с разрешением 108 Мп, а также модулей для макросъемки и портретных снимков.
Официальный старт продаж Infinix Note 30 Pro запланирован на 15 июня. Стоит отметить, что по случаю старта продаж будет действовать специальная промо-цена. Версия устройства 8/256 ГБ обойдётся всего в 21 990 рублей.
В дальнейшем стандартная стоимость смартфона будет составлять 26 990 рублей.