256 ГБ памяти и 120 Гц экран дешевле 30 тыс рублей: Infinix привёз в Россию новый смартфон среднего класса

Устройство стало дополнением к уже вышедшим моделям NOTE 30 и NOTE 30i и предлагает ряд интересных функций, которые могут привлечь потенциальных покупателей.

К таковым, например, можно отнести быструю зарядку на 68 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор ёмкостью 5000 мАч от 1% до 80% всего за 30 минут.

Помимо этого, новинка также поддерживает и беспроводную зарядку до 15 Вт.

Что же до дисплея Note 30 Pro, то здесь всё тоже достойно — смартфон имеет 6,67-дюймовый экран с разрешением FullHD+ и технологией AMOLED. При этом частота обновления экрана составляет 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента.