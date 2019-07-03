3DMark сделал защиту от накрутки результатов смартфонами Huawei

Команда известного бенчмарка 3DMark выпустила обновление для своего приложения. Среди прочих новшеств присутствует возможность автоматически определять, запущен ли на смартфонах Huawei специальный режим Performance.

Данный специальный режим повышенной производительности позволяет выдавать впечатляющие рекорды в бенчмарках, но в обычной жизни смартфоны его не используют.

В сентябре прошлого года команда 3DMark удалила смартфоны Huawei со своей платформы, поскольку производителя заподозрили в жульничестве. Как было выяснено, специальный производительный режим включался на смартфоне каждый раз при запуске приложения 3DMark. Таким образом, бенчмарк выдавал впечатляющие результаты, которые не соответствовали реальной производительности смартфона в обычной жизни.

Huawei впоследствии предоставила пользователям выбор — запускать бенчмарк в обычном или производительном режиме. Новое приложение 3DMark Android версии 2.0.4608 выдаёт результаты для обоих режимов смартфонов Huawei.