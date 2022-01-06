4 камеры и 4 варианта расцветки — раскрыты характеристики и внешний вид флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

Часть пользователей и вовсе считают, что авторами рекламного постера является сама Samsung. Просто, якобы, в очередной раз инсайдерам удалось добраться до «запрещённых» материалов, которыми они поделились с общественностью.

На изображении можно увидеть непосредственно Samsung Galaxy S22 Ultra, его цветовые варианты и основные характеристики. Судя по последним, телефон получит четыре модуля основной камеры (на 108, 12, 10 и 10 Мп), чип Exynos 2200 в качестве основы, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ памяти постоянной.