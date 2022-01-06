4 камеры и 4 варианта расцветки — раскрыты характеристики и внешний вид флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

4 камеры и 4 варианта расцветки — раскрыты характеристики и внешний вид флагманского Samsung Galaxy S22 UltraНачинается очередная гонка смартфонных вооружений
Часть пользователей и вовсе считают, что авторами рекламного постера является сама Samsung. Просто, якобы, в очередной раз инсайдерам удалось добраться до «запрещённых» материалов, которыми они поделились с общественностью.
На изображении можно увидеть непосредственно Samsung Galaxy S22 Ultra, его цветовые варианты и основные характеристики. Судя по последним, телефон получит четыре модуля основной камеры (на 108, 12, 10 и 10 Мп), чип Exynos 2200 в качестве основы, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ памяти постоянной.
При этом размер дисплея аппарата составит 6,8 дюйма, ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Будет также и поддержка фирменного стилуса S Pen.
Что же до цветовых вариантов, из которых смогут выбрать потенциальные покупатели, то это чёрный, белый, зелёный и бордовый.