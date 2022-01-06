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4 камеры и 4 варианта расцветки — раскрыты характеристики и внешний вид флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

Начинается очередная гонка смартфонных вооружений
Уже совсем скоро Samsung представит новое поколение флагманских смартфонов — Galaxy S22. Но, как это часто бывает, незадолго до официального анонса, в сети начали всплывать промо-материалы. Неофициальные, но очень высокого качества.
4 камеры и 4 варианта расцветки — раскрыты характеристики и внешний вид флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

Часть пользователей и вовсе считают, что авторами рекламного постера является сама Samsung. Просто, якобы, в очередной раз инсайдерам удалось добраться до «запрещённых» материалов, которыми они поделились с общественностью.

На изображении можно увидеть непосредственно Samsung Galaxy S22 Ultra, его цветовые варианты и основные характеристики. Судя по последним, телефон получит четыре модуля основной камеры (на 108, 12, 10 и 10 Мп), чип Exynos 2200 в качестве основы, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ памяти постоянной.

4 камеры и 4 варианта расцветки — раскрыты характеристики и внешний вид флагманского Samsung Galaxy S22 Ultra

При этом размер дисплея аппарата составит 6,8 дюйма, ёмкость аккумулятора — 5000 мАч. Будет также и поддержка фирменного стилуса S Pen.

Что же до цветовых вариантов, из которых смогут выбрать потенциальные покупатели, то это чёрный, белый, зелёный и бордовый.

Источник: Twitter
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