4-кратный зум в Galaxy S25 Edge оказался качественнее, чем в Galaxy S25 Ultra

Опубликовано 15 мая 2025, 07:011 мин.
4-кратный зум в Galaxy S25 Edge оказался качественнее, чем в Galaxy S25 UltraВпечатляющий результат
Galaxy S25 Edge показал лучшие результаты при 4-кратном увеличении, чем более дорогой Galaxy S25 Ultra, несмотря на то что последний считается флагманом с более продвинутой камерой.
По словам инсайдера Ice Universe, снимки с Edge оказались более четкими, с меньшим количеством шумов и лучшей детализацией. Такой результат может быть связан с более совершенными алгоритмами обработки изображений, которые Samsung внедрила в тонкий корпус Galaxy S25 Edge.
Ранее компания заявляла, что основной 200-мегапиксельный сенсор этой модели способен создавать фотографии с качеством 2-кратного оптического зума, но, судя по первым тестам, его возможности на этом не ограничиваются.
Пока неясно, получат ли остальные модели серии S25 такие же улучшения, но факт остается фактом — компактный Edge смог превзойти Ultra, несмотря на более простую конфигурацию камеры.