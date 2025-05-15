4-кратный зум в Galaxy S25 Edge оказался качественнее, чем в Galaxy S25 Ultra

По словам инсайдера Ice Universe, снимки с Edge оказались более четкими, с меньшим количеством шумов и лучшей детализацией. Такой результат может быть связан с более совершенными алгоритмами обработки изображений, которые Samsung внедрила в тонкий корпус Galaxy S25 Edge.

Ранее компания заявляла, что основной 200-мегапиксельный сенсор этой модели способен создавать фотографии с качеством 2-кратного оптического зума, но, судя по первым тестам, его возможности на этом не ограничиваются.