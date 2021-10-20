5,5" дисплей, чип Snapdragon и Android 11 Go: раскрыты характеристики «самого дешёвого смартфона в мире»

Тогда заявлялось, что устройство будет в принципе самым дешёвым смартфоном на рынке, а в качестве даты релиза называлось 10 сентября 2021-го. Правда, позже её перенесли на 4 ноября.

И вот, накануне потенциального выхода девайса, его характеристики были «слиты» через базу Google Play Console. Согласно имеющейся там информации, Jio Phone Next получит Snapdragon 215 в качестве основы, от 2 до 3 ГБ оперативной памяти и от 16 до 32 ГБ памяти постоянной, передаёт Gizmochina.