5,5" дисплей, чип Snapdragon и Android 11 Go: раскрыты характеристики «самого дешёвого смартфона в мире»Топ за свои деньги?
Тогда заявлялось, что устройство будет в принципе самым дешёвым смартфоном на рынке, а в качестве даты релиза называлось 10 сентября 2021-го. Правда, позже её перенесли на 4 ноября.
И вот, накануне потенциального выхода девайса, его характеристики были «слиты» через базу Google Play Console. Согласно имеющейся там информации, Jio Phone Next получит Snapdragon 215 в качестве основы, от 2 до 3 ГБ оперативной памяти и от 16 до 32 ГБ памяти постоянной, передаёт Gizmochina.
Экран смартфона будет 5,5-дюймовым с разрешением HD+. Ёмкость аккумулятора аппарат составит 2500 мАч. Основная камера получит 13 Мп модуль, а фронтальная — 8 Мп.
Продаваться новинка будет в двух вариантах: Basic и Advanced. Оценены они, соответственно, в 66 и 93 долларов (4,7 тыс и 6,5 тыс рублей).