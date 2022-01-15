50 Мп, 5050 мАч и 128 ГБ памяти: раскрыт новый смартфон Nokia дешевле 15 тысяч рублей

Называться новинка будет Nokia G21. То есть да, это преемник недорогого Nokia G20, релиз которого состоялся в первой половине 2021 года. Ожидается, что цена обновления останется на уровне предшественника, т.е. около 13-14 тыс рублей.

Что интересно, источником свежей утечки стал российский информационный ресурс 4Dealer. Именно на нём появились данные о том, что в основу Nokia G21 ляжет неизвестный чип с 8 ядрами CPU частотой 1,6 ГГц. При этом размер экрана устройства составит 6,5 дюйма, а разрешение — HD+.

Основная камера будет тройной — на 50, 2 и 2 Мп. Упоминается также быстрая зарядка, но точных сведений о её мощности нет.