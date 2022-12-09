50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч всего за 170 долларов — Huawei представила свой новый бюджетник

Есть у смартфона и минусы. Например, разрешение экрана здесь всего 1600 x 720 пикселей, что при 6,52-дюймовом экране не самый впечатляющий вариант.

Оперативной памяти здесь от 4 до 6 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. Есть и поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.