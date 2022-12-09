50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч всего за 170 долларов — Huawei представила свой новый бюджетник

50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч всего за 170 долларов — Huawei представила свой новый бюджетникКомпания удивляет
Рынок недорогих смартфонов в последние годы только процветает. Но бывают модели, которые даже в таких условиях умудряются удивлять.
Одним из них можно назвать новинку от Huawei — Huawei Enjoy 50z. Отличительными особенностями устройства стали 50 Мп модуль основной камеры и аккумулятора на 5000 мАч. При этом компания не стала раскрывать, какой процессор используется в девайсе. Предположительно, это что-то от Qualcomm.
Есть у смартфона и минусы. Например, разрешение экрана здесь всего 1600 x 720 пикселей, что при 6,52-дюймовом экране не самый впечатляющий вариант.
Оперативной памяти здесь от 4 до 6 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. Есть и поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.
Цена базовой версии Huawei Enjoy 50z 4/64 ГБ — 170 долларов, а 6/64 ГБ — 200 долларов.