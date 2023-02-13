50 Мп и двойная стабилизация: раскрыты характеристики и внешний вид линейки Vivo V27

Дизайн устройство подтвердили утёкшие в сеть рекламные постеры устройств. Судя по ним, внешне смартфоны будут сильно похожи на прошлогоднюю серию Vivo S16.

При этом плакаты также подтвердили, что серия V27 получит изогнутую заднюю панель с большим прямоугольным островком камеры, на котором разместятся три круглых кольца для датчиков камеры и круглая светодиодная вспышка.

Источники отмечают, что как Vivo V27, так и V27 Pro смогут похвастаться технологиями оптической стабилизации изображения (OIS) и электронной стабилизации изображения (EIS). С учётом того, что основная камера будет 50-мегапиксельной (Sony IMX766), устройства, возможно, будут позиционироваться как фотофлагманы.

Ожидается, что обе модели будут поддерживать быструю зарядку 66 Вт и смогут иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища.

Инсайдеры также рассказали, что Vivo V27 Pro получит процессор Dimensity 8200 MediaTek в качестве основы, а V27 — Dimensity 7200.