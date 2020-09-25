5G-смартфон распродали спустя 2 секунды после старта продаж

Стоит отметить, что Royole FlexPai 2 продается по цене 1,500 долларов, что пускай и не в разы, но все же дешевле недавнего Samsung Galaxy Fold 2 и Huawei Mate Xs. В основу гибкого смартфона лег процессор Snapdragon 865, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Также смартфон получил основную квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп.