Телефоны
Сегодня 12:43
5G-смартфон распродали спустя 2 секунды после старта продаж
Точный объем первой партии не раскрывается
Сегодня начались продажи самого дешевого складного 5G-смартфона — Royole FlexPai 2. И, что самое интересное, первую партию устройства раскупили буквально спустя почти 2 секунды после официального старта продаж. Сообщается, что на смартфон было оформлено 150 тыс предзаказов.
Стоит отметить, что Royole FlexPai 2 продается по цене 1,500 долларов, что пускай и не в разы, но все же дешевле недавнего Samsung Galaxy Fold 2 и Huawei Mate Xs. В основу гибкого смартфона лег процессор Snapdragon 865, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Также смартфон получил основную квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп.
Помимо всего прочего, устройство оснащено модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, имеет порт USB-C, стереозвук и сканер отпечатка пальцев на боковой части.