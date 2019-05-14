5G-смартфоны спасли LG от смерти

Первый смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G компании LG Electronics оказался весьма успешным. Об этом сообщили корейские источники.

В Южной Корее LG V50 ThinQ приобрело более 100 тысяч человек за первые выходные продаж, заметно обогнав продажи первой недели предшественника — LG V40 ThinQ.

Сейчас компания LG переживает нелёгкие времена на рынке смартфонов и продолжает терять долю на своих основных рынках — в Южной Корее и США. При этом она возлагает особые надежды именно на смартфоны с поддержкой 5G и, как оказалось, не зря.

LG V50 ThinQ предлагается за тысячу долларов и предлагает второй дисплей в специальном чехле. Его продажи стартовали 10 мая в Южной Корее. В стране уже работают сети 5G, а вот смартфонов с её поддержкой почти нет.