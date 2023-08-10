6 ГБ оперативки и дополнительное видеоядро: раскрыты подробности iPhone 15 Pro

Этот чип будет иметь 6-ядерный процессор и 6-ядерное графическое ядро. В сравнении с текущим чипом A16 Bionic, который имеет 6-ядерный процессор и 5-ядерное графическое ядро, новый чип получит дополнительное ядро GPU.

Частота процессора A17 Bionic достигнет 3,70 ГГц, что выше, чем 3,46 ГГц у A16 Bionic. Однако, возможно, самой интересной деталью является объём оперативной памяти.

Несмотря на ранние слухи о 8 ГБ в iPhone 15 Pro, последние утечки указывают на 6 ГБ, что соответствует объёму памяти в прошлогодней модели.

Ожидается, что A17 Bionic будет использоваться только в моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Младшие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут работать на A16, как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.