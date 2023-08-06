6 лет эволюции: рамки iPhone 15 Pro сравнили с легендарным iPhone X

6 лет эволюции: рамки iPhone 15 Pro сравнили с легендарным iPhone XРазница огромна
С момента выхода легендарного iPhone X прошло уже шесть лет и технологический мир не стоит на месте.
Недавние утечки дизайна iPhone 15 Pro позволили сравнить новинку с культовым предшественником. Основное внимание привлекло уменьшение рамок экрана.
iPhone X в своё время поразил пользователей почти безрамочным дизайном. Однако сравнивая его с предполагаемым iPhone 15 Pro, становится очевидным, что Apple продолжает двигаться в направлении создания ещё более «безграничного» дисплея.
Так, рамки нового iPhone стали ещё тоньше, что делает дисплей ещё более привлекательным.
Отметим, что всё это в очередной раз подчёркивает стремление Apple к совершенству дизайна и улучшению пользовательского опыта. Уменьшение рамок также может указывать на то, что компания уделяет больше внимания дисплею.