6 лет эволюции: рамки iPhone 15 Pro сравнили с легендарным iPhone X

Так, рамки нового iPhone стали ещё тоньше, что делает дисплей ещё более привлекательным.

Отметим, что всё это в очередной раз подчёркивает стремление Apple к совершенству дизайна и улучшению пользовательского опыта. Уменьшение рамок также может указывать на то, что компания уделяет больше внимания дисплею.