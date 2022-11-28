60 Гц для видео, 120 — для комментариев: создан смартфон с разной частотой обновления в разных областях экрана

Представители бренда заявили, что новинка получит уникальную технологию, разработанную внутри компании. Её суть заключается в поддержике динамического управления частотой развёртки в разных областях экрана.

Работать это будет так: открыв приложение YouTube, пользователь получит частоту обновления 60 Гц там, где воспроизводится видео, и 120 Гц в области с комментариями. Количество подобных областей iQOO пока что не раскрывает: