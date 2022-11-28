Телефоны
21:52, 28 ноября 2022
1 мин.

60 Гц для видео, 120 — для комментариев: создан смартфон с разной частотой обновления в разных областях экрана

Необычная технология

Совсем скоро компания iQOO представит свой новый смартфон — iQOO 11. Устройство сможет много чем удивить, но его главной особенностью должен стать экран.

60 Гц для видео, 120 — для комментариев: создан смартфон с разной частотой обновления в разных областях экрана

Фото: NDTV.com

Представители бренда заявили, что новинка получит уникальную технологию, разработанную внутри компании. Её суть заключается в поддержике динамического управления частотой развёртки в разных областях экрана.

Работать это будет так: открыв приложение YouTube, пользователь получит частоту обновления 60 Гц там, где воспроизводится видео, и 120 Гц в области с комментариями. Количество подобных областей iQOO пока что не раскрывает:

60 Гц для видео, 120 — для комментариев: создан смартфон с разной частотой обновления в разных областях экрана

NDTV.com

Из прочего можно отметить максимальную частоту развёртки 144 Гц и флагманскую камеру. Точные сроки анонса модели пока неизвестны. Так же как неизвестна и цена смартфона.

Новости партнеров
Новости партнеров