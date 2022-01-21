60 Мп камера-невидимка и Snapdragon 8 Gen 1: раскрыт внешний вид нового флагмана Motorola

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60 Мп камера-невидимка и Snapdragon 8 Gen 1: раскрыт внешний вид нового флагмана MotorolaТренд на подэкранные модули вернулся?
В сети появилась информация о свежем флагмане, который разрабатывается в стенах Motorola. «Живое» фото девайса опубликовал главный менеджер китайского смартфонного подразделения Lenovo Чен Джин.
Речь идёт о Moto Edge X30, который ранее уже был представлен на рынке. Но свежая модификация, судя по имеющимся данным, получит уникальную особенность — подэкранную фронтальную камеру-невидимку. Её разрешение составит 60 Мп.
В основу телефона ляжет топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1.
Что интересно, господин Джин так и не назвал хотя бы ориентировочных сроков релиза нового Moto Edge X30. Но раз фото было опубликовано, можно считать, что рекламная кампания девайса уже началась.
Напомним, что прежняя версия устройства была представлена не так давно — 9 декабря 2021 года. Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, тройную камеру на 50, 50 и 2 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч.
Источник: ITHome