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60 Мп камера-невидимка и Snapdragon 8 Gen 1: раскрыт внешний вид нового флагмана Motorola

Тренд на подэкранные модули вернулся?
В сети появилась информация о свежем флагмане, который разрабатывается в стенах Motorola. «Живое» фото девайса опубликовал главный менеджер китайского смартфонного подразделения Lenovo Чен Джин.
60 Мп камера-невидимка и Snapdragon 8 Gen 1: раскрыт внешний вид нового флагмана Motorola

Речь идёт о Moto Edge X30, который ранее уже был представлен на рынке. Но свежая модификация, судя по имеющимся данным, получит уникальную особенность — подэкранную фронтальную камеру-невидимку. Её разрешение составит 60 Мп.

В основу телефона ляжет топовый чип Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1.

60 Мп камера-невидимка и Snapdragon 8 Gen 1: раскрыт внешний вид нового флагмана Motorola

Что интересно, господин Джин так и не назвал хотя бы ориентировочных сроков релиза нового Moto Edge X30. Но раз фото было опубликовано, можно считать, что рекламная кампания девайса уже началась.

60 Мп камера-невидимка и Snapdragon 8 Gen 1: раскрыт внешний вид нового флагмана Motorola

Напомним, что прежняя версия устройства была представлена не так давно — 9 декабря 2021 года. Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, тройную камеру на 50, 50 и 2 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч.

Источник: ITHome
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