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Опубликовано 29 октября 2024, 07:15
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6150 мАч, 120 Вт зарядка и тонкий 7.99 мм корпус — каким будет флагманский iQOO 13

Глобалка выйдет ближе к концу года
Флагманский смартфон iQOO 13, дебют которого в Китае назначен на 30 октября, обещает стать одним из самых интересных новинок благодаря мощной батарее, быстрой зарядке и ультратонкому корпусу.
6150 мАч, 120 Вт зарядка и тонкий 7.99 мм корпус — каким будет флагманский iQOO 13
© Gizmochina

Толщина устройства составит всего 7.99 мм, но при этом оно оборудовано аккумулятором ёмкостью 6150 мАч.

Это стало возможным благодаря использованию третьего поколения кремниевых анодных материалов, что увеличивает ёмкость на 23% по сравнению с предыдущей моделью.

Кроме того, технология полутвердого аккумулятора с низкой температурой делает его эффективным даже в холодных условиях.

iQOO 13 оснащён 6.82-дюймовым 2K-дисплеем BOE Q10, обеспечивающим плавную работу и бережное отношение к глазам благодаря технологии круговой поляризации света, напоминающей естественное освещение.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

На борту также имеется игровая микросхема Q2, что делает его отличным выбором для геймеров. Камеры включают 32-мегапиксельный фронтальный модуль и три 50-мегапиксельных на задней панели. Глобальный запуск модели ожидается в декабре.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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