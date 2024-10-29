6150 мАч, 120 Вт зарядка и тонкий 7.99 мм корпус — каким будет флагманский iQOO 13

Толщина устройства составит всего 7.99 мм, но при этом оно оборудовано аккумулятором ёмкостью 6150 мАч.

Это стало возможным благодаря использованию третьего поколения кремниевых анодных материалов, что увеличивает ёмкость на 23% по сравнению с предыдущей моделью.

Кроме того, технология полутвердого аккумулятора с низкой температурой делает его эффективным даже в холодных условиях.

iQOO 13 оснащён 6.82-дюймовым 2K-дисплеем BOE Q10, обеспечивающим плавную работу и бережное отношение к глазам благодаря технологии круговой поляризации света, напоминающей естественное освещение.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

На борту также имеется игровая микросхема Q2, что делает его отличным выбором для геймеров. Камеры включают 32-мегапиксельный фронтальный модуль и три 50-мегапиксельных на задней панели. Глобальный запуск модели ожидается в декабре.