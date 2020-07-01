7-дюймовый огромный смартфон Honor 10X Max "засветился" в руках у пользователя

Судя по опубликованному фото, даже несмотря на крайне большой дисплей, смартфон получится не то чтобы гигантским. Также на нем можно увидеть, что Honor 10X Max получит фронтальную камеру, скрывающуюся в каплевидном вырезе - подобное решение в 2020 году встречается все реже. Цена новинки ожидается на уровне 340 долларов за версию с 6 ГБ оперативной памяти в 64 ГБ памяти постоянной и 368 долларов за версию 6/128 ГБ - именно подобный ценник продемонстрировала вторая фотография, опубликованная интернет-инсайдерами.