9,3 тысячи рублей за экран 90 Гц, аккумулятор 5000 мАч и NFC — вышел новый сверхбюджетный смартфон

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9,3 тысячи рублей за экран 90 Гц, аккумулятор 5000 мАч и NFC — вышел новый сверхбюджетный смартфонЗвучит как заявка на звание нового народного любимца
Ещё пару лет назад смартфоны с частотой обновления экрана хотя бы в 90 Гц стоили от 500 долларов и выше. Но теперь это стало настолько обыденным, что подобным могут похвастаться смартфоны дешевле 150 долларов.
Так, например, компания Tecno выпустила новинку — Tecno Spark 8C. Отличительной особенностью устройства стал 6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц! При этом разрешение экрана — HD+.
Работает устройство под управлением Android 11, а в его основу лёг чип Unisoc T606. При этом оперативной памяти в нём от 2 до 3 ГБ, которая при этом может расширяться. Постоянной же — 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.
Самое интересное в устройстве — это его цена. Базовая версия устройства на 2/64 ГБ обойдётся лишь в 120 долларов (9,3 тыс рублей).
Источник: Gizmochina