9,3 тысячи рублей за экран 90 Гц, аккумулятор 5000 мАч и NFC — вышел новый сверхбюджетный смартфон

Так, например, компания Tecno выпустила новинку — Tecno Spark 8C. Отличительной особенностью устройства стал 6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц! При этом разрешение экрана — HD+.

Работает устройство под управлением Android 11, а в его основу лёг чип Unisoc T606. При этом оперативной памяти в нём от 2 до 3 ГБ, которая при этом может расширяться. Постоянной же — 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.