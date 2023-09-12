99% первых покупателей флагманского Huawei Mate 60 Pro остались довольны смартфоном

Причём сделала она это очень даже успешно. По результатам свежего исследования, 99% первых покупателей флагманского Huawei Mate 60 Pro остались в восторге от устройства.

Что важно, данная информация основана на более чем 20 тыс отзывов в официальном интернет-магазине компании.

Смартфон получил высокие оценки за качество экрана, скорость зарядки и долговечность аккумулятора. Один из пользователей отметил, что экран Mate 60 Pro значительно превосходит экран предыдущей модели — Mate 50.

Другой пользователь выразил восхищение скоростью доставки и качеством смартфона, заявив, что уровень заряда аккумулятора оставался на уровне 30% даже после целого дня использования.

Отметим, что не только в официальном магазине Huawei, но и на платформе JD.com смартфон собрал более 5000 положительных отзывов. Это подтверждает его популярность среди потребителей.

Стоит отметить, что сразу после старта продаж смартфон был раскуплен, и даже официальный аккаунт JD.com несколько раз обращался к Huawei с просьбой о дополнительной поставке устройств.