9to5Google объяснили, почему Nothing Phone (3) — не флагман, несмотря на маркетинг

Хотя смартфон предлагает продуманный пользовательский опыт и конкурентоспособную цену, его технические характеристики не дотягивают до уровня «истинных» флагманов.

Основные претензии касаются чипа Snapdragon 8s Gen 4 и дисплея с более низким разрешением, чем у устройств на топовых Snapdragon 8 Elite. Это уже вызвало недовольство среди потенциальных покупателей — многие ожидали чип флагманского уровня, особенно после громких заявлений бренда.

В статье проводится параллель с Google Pixel: смартфоны Pixel тоже не гонятся за «железом», но воспринимаются как флагманы за счёт безупречной интеграции софта и железа. В отличие от Nothing, Google не называет свои устройства «истинными флагманами», тем самым не создавая лишних ожиданий.

Вывод 9to5Google банален — Nothing лучше бы позиционировала Phone (3) как «самый мощный смартфон компании» или «убийцу флагманов». Так доверие к бренду пострадало бы меньше.