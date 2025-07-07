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Опубликовано 07 июля 2025, 15:20
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9to5Google объяснили, почему Nothing Phone (3) — не флагман, несмотря на маркетинг

Лучше бы бренд называл новику «убийцей флагманов»
Компания Nothing позиционирует свой новый Phone (3) как «настоящий флагман», однако обозреватели 9to5Google считают это ошибкой.
9to5Google объяснили, почему Nothing Phone (3) — не флагман, несмотря на маркетинг
© 9to5Google

Хотя смартфон предлагает продуманный пользовательский опыт и конкурентоспособную цену, его технические характеристики не дотягивают до уровня «истинных» флагманов.

Основные претензии касаются чипа Snapdragon 8s Gen 4 и дисплея с более низким разрешением, чем у устройств на топовых Snapdragon 8 Elite. Это уже вызвало недовольство среди потенциальных покупателей — многие ожидали чип флагманского уровня, особенно после громких заявлений бренда.

В статье проводится параллель с Google Pixel: смартфоны Pixel тоже не гонятся за «железом», но воспринимаются как флагманы за счёт безупречной интеграции софта и железа. В отличие от Nothing, Google не называет свои устройства «истинными флагманами», тем самым не создавая лишних ожиданий.

Вывод 9to5Google банален — Nothing лучше бы позиционировала Phone (3) как «самый мощный смартфон компании» или «убийцу флагманов». Так доверие к бренду пострадало бы меньше.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
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#Google Pixel
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#флагман