МегаФон выпускает Samsung Galaxy S III LTE

Отличительная черта новой версии уже представленного на рынке Samsung Galaxy S III – поддержка работы в сети «четвертого поколения», благодаря которой обладатели этого устройства получат доступ к интернету на скоростях до 100 Мбит/сек. Здоровенной ложкой дегтя является отсутствие поддержки голосовых вызовов в сети четвертого поколения, такая возможность для владельцев смартфонов станет доступна после дополнительного тестирования и активации оператором и вендорами специального оборудования. Проще говоря, от обычной версии Samsung Galaxy S III новинка отличается дополнительной функцией LTE-модема.

В настоящее время мобильная сеть МегаФона четвертого поколения (стандарт LTE) доступна жителям 17-ти регионов России, в числе которых Москва и Московская область, Новосибирск, Самара, Владивосток, Уфа, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Кострома, Владимир, Тула, Марий Эл, Хабаровск, Омск, Хабаровск, Оренбург.

Отмечается также, что в процессе тестирования, проведенного в ноябре этого года, Samsung Galaxy S III LTE продемонстрировал полную совместимость с российскими частотами LTE, показав стабильную и надежную работу в сети четвертого поколения. После завершения комплекса тестов на рынок будут выведены и другие устройства, способные работать в сетях LTE.

Характеристики Samsung Galaxy S III LTE:

Сети: LTE, 2,5G (GSM / GPRS / EDGE): 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц, 3G (HSPA+ 21Мбит/с): 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц

Дисплей: 4,8-дюймовый HD Super AMOLED (1280 x 720) дисплей

Платформа: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Процессор: Samsung Exynos 4 Quad, 1,4 ГГц (четырехъядерный)

Память: 16 / 32 ГБ встроенной памяти (64 ГБ будет доступна позднее) + разъем для карт памяти microSD (до 64 ГБ)

1 ГБ оперативной памяти

Камера основная: 8 Мпикс с автофокусом, светодиодной вспышкой, BSI

Камера фронтальная: 1,9 Мпикс, запись HD-видеороликов @30 кадров в секунду, BSI

Соединения: WiFi a/b/g/n, WiFi HT40, NFC, Bluetooth 4.0(LE)

Навигация: GPS / ГЛОНАСС

Датчики: акселерометр, цифровой компас, датчик приближения, гироскоп, барометр

Батарея: 2100 мАч

Размеры: 136,6 x 70,6 x 8,6мм

Вес: 133 граммов

Источник новости: Samsung