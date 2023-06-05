А чего сразу не миллион? Xiaomi 13 Ultra привезут в Россию за 140 тыс рублей и лишь в одной конфигурации

А чего сразу не миллион? Xiaomi 13 Ultra привезут в Россию за 140 тыс рублей и лишь в одной конфигурацииИ ведь найдутся те, кому такой вариант тоже подойдёт
Xiaomi 13 Ultra, один из наиболее передовых камерофонов этого года, уже совсем скоро может появиться в России.
Да, какой-то конкретной информации с датой пока нет — официально Xiaomi продолжает хранить молчание на этот счёт. В то же время в Сети появились утечки, согласно которым Xiaomi 13 Ultra привезут в Россию в варианте с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя.
И попросят за такой вариант немалые 139 990 рублей!
Желающие приобрести Xiaomi 13 Ultra смогут выбрать из двух расцветок: чёрной и зелёной. Белой версии, к сожалению, не будет.
Напомним, что в основе смартфона лежит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, а также четыре камерами разрешением 50 Мп каждая. Все они предоставлены компанией Sony и усилены совместной разработкой с брендом Leica.