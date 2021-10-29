А кто кого защищает? Представлен чехол на iPhone за 225 тыс рублей

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А кто кого защищает? Представлен чехол на iPhone за 225 тыс рублейИ выполнен он из титана
Компания Alter Ego представила коллекцию чехлов Titanium для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Моделей всего четыре, и отличаются они цветом, хотя и цены тут разные.
Корпуса выполнены из титана аэрокосмического качества. Стоят они от 1900 долларов за базовый вариант до 3200 долларов за версию Aurora. Различие в ценах и цветах обусловлено материалом покрытия этих чехлов. Например, вы можете купить с золотым или серебряным напылением.
На изображениях видно, что чехлами продукцию Alter Ego назвать будет, скорее всего, тяжеловато, это больше похоже на бампер. Всё-таки это, по сути, рамка, которая надевается на ваш смартфон. Впрочем, благодаря массивным выступам, защищает она неплохо, но, само собой, чехол или бампер за 2000-3000 долларов покупают вовсе не для того, чтобы защитить iPhone за 1000 долларов. Скорее, ваш iPhone будет укрывать чехол.
Источник: Alter Ego