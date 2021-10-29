А кто кого защищает? Представлен чехол на iPhone за 225 тыс рублей

На изображениях видно, что чехлами продукцию Alter Ego назвать будет, скорее всего, тяжеловато, это больше похоже на бампер. Всё-таки это, по сути, рамка, которая надевается на ваш смартфон. Впрочем, благодаря массивным выступам, защищает она неплохо, но, само собой, чехол или бампер за 2000-3000 долларов покупают вовсе не для того, чтобы защитить iPhone за 1000 долларов. Скорее, ваш iPhone будет укрывать чехол.