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А кто кого защищает? Представлен чехол на iPhone за 225 тыс рублей

И выполнен он из титана
Компания Alter Ego представила коллекцию чехлов Titanium для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Моделей всего четыре, и отличаются они цветом, хотя и цены тут разные.
А кто кого защищает? Представлен чехол на iPhone за 225 тыс рублей

Корпуса выполнены из титана аэрокосмического качества. Стоят они от 1900 долларов за базовый вариант до 3200 долларов за версию Aurora. Различие в ценах и цветах обусловлено материалом покрытия этих чехлов. Например, вы можете купить с золотым или серебряным напылением.

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На изображениях видно, что чехлами продукцию Alter Ego назвать будет, скорее всего, тяжеловато, это больше похоже на бампер. Всё-таки это, по сути, рамка, которая надевается на ваш смартфон. Впрочем, благодаря массивным выступам, защищает она неплохо, но, само собой, чехол или бампер за 2000-3000 долларов покупают вовсе не для того, чтобы защитить iPhone за 1000 долларов. Скорее, ваш iPhone будет укрывать чехол.

Источник: Alter Ego