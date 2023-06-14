А нужно ли обновляться до Nothing Phone (2)? Первый смартфон Nothing получит программные фишки новинки уже в августе

Устройство будет работать под управлением Nothing OS 2.0, в основе которой лежит Android 13. Данный релиз является значимым для компании, так как в его разработке приняло участие около 100 человек.

Новая версия операционной системы представляет собой следующую итерацию после Nothing OS 1.5, которая уже установлена на текущем Nothing Phone (1).

Если у вас есть первая версия Nothing Phone, вас, возможно, интересует, когда вы сможете получить обновление до новой версии операционной системы. Согласно заявлению генерального директора компании Nothing, Карла Пея, это произойдёт уже до конца августа.

Это значит, что вы получите обновление примерно через полтора месяца после выпуска Nothing Phone (2).

Пока нет подробной информации о новых функциях и изменениях в Nothing OS 2.0, но по слухам команда разработчиков программного обеспечения начала работу над ней с чистого листа, что добавляет интриги и вызывает интерес.

Напомним, что вполне официально известно, что Nothing Phone (2) будет базироваться на флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Также устройство получит 6,7-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 4700 мАч.