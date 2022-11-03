А разговоров-то было: Apple останется зависима от 5G-модемов Qualcomm для iPhone до 2025 года

А разговоров-то было: Apple останется зависима от 5G-модемов Qualcomm для iPhone до 2025 годаНо вроде как её это не сильно беспокоит
Несмотря на слухи, Apple всё же не сможет перейти на собственные 5G-модемы в грядущей линейке iPhone 15.
Более того, согласно свежим данным, компания сохранит зависимость от Qualcomm до 2025 года. А это значит, что и iPhone 15, и даже iPhone 16 будут основываться на её модемах.
В целом, 6-летняя договорённость, заключённая между производителем мобильных процессоров и купертиновцами вполне позволяет последней не переживать из-за медленных темпов создания собственного чипа связи.
К слову, Apple не так уж и давно начала работу над 5G-модемом. Ориентировочно, старт проекта состоялся лишь в 2020 году.
Напомним, что разбор iPhone 14 Pro показал, что в устройстве используется чип Snapdragon X65 5G. Ожидается, что в iPhone 15 установят более свежий Snapdragon X70.