А сколько памяти в вашем флагмане? В 2023 году появятся среднебюджетные смартфоны с 16 ГБ оперативки

А сколько памяти в вашем флагмане? В 2023 году появятся среднебюджетные смартфоны с 16 ГБ оперативкиИ с 1 ТБ постоянной памяти
Среднебюджетные смартфоны достаточно давно перестали быть компромиссным решением. Сегодня это крайне удачные модели для тех, кому не нужна топовая производительность.
Фото: Stuff
Но, видимо, производители решили пойти ещё и дальше и сделать 2023 год прорывным для данного сегмента устройства. Ряд инсайдеров сообщает, что уже совсем скоро будут выпущены первые недорогие телефоны с 16 ГБ оперативной памяти.
В целом, это достаточно логичный шаг. Учитывая, что современные среднебюджетники имеют мощные процессоры и хорошие камеры, добавление оперативки — один из немногих путей дальнейшего развития.
Более того, в 2023-м также стоит ждать смартфонов среднего ценового сегмента с 1 ТБ постоянной памяти. Напомним, что та же Apple лишь в прошлом году представила первый iPhone с таким количеством внутреннего хранилища. Это был iPhone 13 Pro.