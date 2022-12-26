А сколько памяти в вашем флагмане? В 2023 году появятся среднебюджетные смартфоны с 16 ГБ оперативки

Но, видимо, производители решили пойти ещё и дальше и сделать 2023 год прорывным для данного сегмента устройства. Ряд инсайдеров сообщает, что уже совсем скоро будут выпущены первые недорогие телефоны с 16 ГБ оперативной памяти.

В целом, это достаточно логичный шаг. Учитывая, что современные среднебюджетники имеют мощные процессоры и хорошие камеры, добавление оперативки — один из немногих путей дальнейшего развития.

Более того, в 2023-м также стоит ждать смартфонов среднего ценового сегмента с 1 ТБ постоянной памяти. Напомним, что та же Apple лишь в прошлом году представила первый iPhone с таким количеством внутреннего хранилища. Это был iPhone 13 Pro.