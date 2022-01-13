А теперь в Microsoft: из Apple ушёл ценный специалист по процессорам

Теперь специалист будет задействован в разработке процессоров в подразделении Microsoft Azure. Эту информацию подтвердили и в компании, но никаких официальных заявлений пока не было.

Известно, что Филиппо — опытный инженер, который раньше работал в компаниях Intel и Arm. Он разработал несколько технологий, которые на сегодняшний день используются в смартфонах с ARM-процессорами. Также известно, что он отвечал за разработку чипов Cortex-A57, Cortex-A72 и Cortex-A76.