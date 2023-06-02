А ваш Xiaomi так может? Вышедший в 2017 году iPhone официально обновится до новейшей iOS 17

Речь идёт о выпуске для неё новейшей iOS 17, анонс которой состоится на днях, в рамках WWDC 2023. При этом стоит понимать, что данная модель iPhone вышла в уже далёком 2017 году. Но несмотря на это, аппарат всё ещё достаточно производителен для работы с новой ОС.

Некоторые журналисты предполагают, что в Apple есть руководители, которые не хотят признавать устаревшим первый телефон с модулем Face ID.

Отметим, что помимо iOS 17, iPadOS 17 и новой macOS, на мероприятии ожидается анонс ряда новеньких компьютеров Mac, а также первый AR/VR-шлем Apple, стоимостью $3000.