А вот и он: Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A14 через сутки после его утечки

Пока что, правда, телефон доступен лишь в Малайзии. Устройство оснащено 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и боковым сканером отпечатка пальцев.

Фронтальная камера 13-мегапиксельная, а основная тройная: 50, 5 и 2 Мп.

В основе Samsung Galaxy A14 4G лежит восьмиядерный чип. По слухам, это Helio G80. Из коробки новинка работает под управлением Android 13 с установленной поверх OneUI 5.

Оперативной памяти в смартфоне 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5 000 мАч, которые будут заряжаться от 0 до 100% достаточно долго, так как максимальная мощность зарядки всего 15 Вт.