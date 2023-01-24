Абоненты Tele2 смогут бесплатно брать в аренду внешние аккумуляторы для смартфонов

Абоненты Tele2 смогут бесплатно брать в аренду внешние аккумуляторы для смартфоновИх нужно вернуть в течение трёх дней, либо можно оформить безлимит
Российский оператор Tele2 предложил клиентам новую услугу — аренду внешнего аккумулятора, или Power Bank.
Фото: Tele2
Для пользователей тарифных пакетов Black и Premium услуга предоставляется бесплатно, для пользователей других тарифов Tele2 — 100 рублей в час, но первый час бесплатно. Такая же цена аренды и для клиентов других операторов.
Учитывая, что пользователи больших городов активно пользуются смартфонами и другими мобильными гаджетами, нередко зарядка требуется в самый неожиданный момент. Услуга Tele2 призвана решить эту проблему. Внешние аккумуляторы оснащены кабелями с разъёмами различных типов: Lighting, USB-C, micro USB — для зарядки разных устройств.
При этом существует условие: аренда внешнего аккумулятора длится три дня, после чего устройство нужно вернуть в салоны Tele2 или партнёра. Но можно оформить и безлимитную аренду за 490 рублей в месяц. При этом взять в аренду аккумулятор можно в одном салоне, а вернуть в другом. В Москве партнёр Tele2 — Stay In Touch, в Санкт-Петербурге — Get Energy.
Сейчас услуга доступна более чем в 400 торговых точках Tele2 в Москве и области, а также в 300 салонах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. География услуги будет расширяться.