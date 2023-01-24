Абоненты Tele2 смогут бесплатно брать в аренду внешние аккумуляторы для смартфонов

Для пользователей тарифных пакетов Black и Premium услуга предоставляется бесплатно, для пользователей других тарифов Tele2 — 100 рублей в час, но первый час бесплатно. Такая же цена аренды и для клиентов других операторов.

Учитывая, что пользователи больших городов активно пользуются смартфонами и другими мобильными гаджетами, нередко зарядка требуется в самый неожиданный момент. Услуга Tele2 призвана решить эту проблему. Внешние аккумуляторы оснащены кабелями с разъёмами различных типов: Lighting, USB-C, micro USB — для зарядки разных устройств.