Акции Apple подешевели после презентации iPhone 13

Как отмечает источник, эксперты не видят в падении акций Apple ничего удивительного – перед презентацией акции компании стабильно растут в цене, а в день мероприятия начинают снижаться. Так происходит потому, что в преддверии презентации уже есть сформированное позитивное ожидание от мероприятия и соответствующий ажиотаж, который ослабевает со временем. Как отмечают многие эксперты, на момент снижения акций в них уже учтена хорошая цена.

Но всё же у этого падения есть дополнительная причина. Акции Apple при всей предсказуемости динамики, всё же упали достаточно сильно – с пятницы 3,31%. Это объясняется недавним судом, по решению которого Apple не может навязывать разработчикам свои платёжные решения. Эксперты отмечают, что это может сказаться на выручке компании.