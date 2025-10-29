Аккумулятор Oppo Find X9 Pro в тестах превзошёл iPhone 17 Pro Max и Pixel 10 Pro XL

Опубликовано 29 октября 2025, 15:031 мин.
Аккумулятор Oppo Find X9 Pro в тестах превзошёл iPhone 17 Pro Max и Pixel 10 Pro XLТелефон проработал целый день
Флагман Oppo Find X9 Pro, оснащённый аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, недавно прошёл стресс-тесты в сравнении с iPhone 17 Pro Max и Google Pixel 10 Pro XL. Тесту провёл YouTube-канал Lover Of Tech. Об этом пишет портал Notebookcheck.
© Lover Of Tech / YouTube
Тест включал непрерывное интенсивное использование всех трёх телефонов, в том числе запуск тяжёлых игр, потоковую передачу и запись видео в формате 4K, использование социальных сетей и воспроизведение видео на TikTok и YouTube. Google Pixel 10 Pro XL проработал 7 часов, iPhone 17 Pro Max — 7 часов 17 минут. Зато Oppo Find X9 Pro проработал 11 часов 17 минут, продемонстрировав исключительное время автономной работы и экономичность расходования ресурсов.
Как отмечает источник, Oppo Find X9 Pro показал практически целый день работы без необходимости подзарядки, при том что на нём так же запускались тяжёлые игры и приложения.