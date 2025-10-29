Аккумулятор Oppo Find X9 Pro в тестах превзошёл iPhone 17 Pro Max и Pixel 10 Pro XL

Тест включал непрерывное интенсивное использование всех трёх телефонов, в том числе запуск тяжёлых игр, потоковую передачу и запись видео в формате 4K, использование социальных сетей и воспроизведение видео на TikTok и YouTube. Google Pixel 10 Pro XL проработал 7 часов, iPhone 17 Pro Max — 7 часов 17 минут. Зато Oppo Find X9 Pro проработал 11 часов 17 минут, продемонстрировав исключительное время автономной работы и экономичность расходования ресурсов.

Как отмечает источник, Oppo Find X9 Pro показал практически целый день работы без необходимости подзарядки, при том что на нём так же запускались тяжёлые игры и приложения.