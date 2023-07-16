Аксессуары показали, насколько рамки в iPhone 15 тоньше, чем у предшественников

Они стали известны благодаря утечке новых фотографий аксессуаров для устройств. На снимках, опубликованных инсайдером Ice Universe, можно оценить толщину рамок экранов у новинок.

Так, судя по ним, iPhone 15 будут иметь довольно тонкие симметричные рамки, что придаст им элегантный внешний вид. Особенно тонкие рамки можно заметить на моделях iPhone 15 Pro. Это говорит о том, что компания Apple продолжает работать над уменьшением габаритов своих смартфонов.

Кроме изменений в дизайне, ожидается и обновление внутренней начинки. Так, например, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат новый 3-нанометровый процессор Apple A17 Bionic, который обеспечит ещё большую производительность.