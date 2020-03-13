Актер, сыгравший Железного Человека в Marvel, появился с новым флагманским OnePlus 8 Pro в руках

Источником фотографии выступил обыкновенный папарацци, не имеющий никакого отношения к миру технологий. Но внимательные пользователи сети тут же заметили, что на руках у голливудской звезды не абы какой смартфон, а еще неанонсированный аппарат от OnePlus, вероятнее всего OnePlus 8 Pro, так как амбассадору бренда, коим является Дауни-младший, вряд ли дали бы “на пробу” не самый ультимативный вариант устройства.