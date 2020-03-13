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Актер, сыгравший Железного Человека в Marvel, появился с новым флагманским OnePlus 8 Pro в руках
Вот что значит быть амбассадором бренда
Уже совсем скоро, в ближайшие пару месяцев, должен состояться анонс новых флагманским смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. И с одним из них на руках, к слову, был замечен актер, сыгравший Железного Человек в киновселенной Marvel — Роберт Дауни-младший.
Источником фотографии выступил обыкновенный папарацци, не имеющий никакого отношения к миру технологий. Но внимательные пользователи сети тут же заметили, что на руках у голливудской звезды не абы какой смартфон, а еще неанонсированный аппарат от OnePlus, вероятнее всего OnePlus 8 Pro, так как амбассадору бренда, коим является Дауни-младший, вряд ли дали бы “на пробу” не самый ультимативный вариант устройства.
Напомним, что анонс линейки OnePlus 8 ожидается в апреле-мае текущего года. Судя по последним данным, смартфоны будут построены на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь 120-герцовые AMOLED-дисплеи и поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.