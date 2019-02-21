Alcatel привёз в Россию пару смартфонов для самых экономных

Компания TCL Communication объявила о старте продаж в России новых смартфонов Alcatel 1X и Alcatel 1C 2019 года. Это бюджетные модели с модным сейчас безрамочным дизайном.

Alcatel 1X — более дорогая модель серии. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем HD+ (1440 x 720 пикселей), двойной основной камерой 13+2 Мп, фронтальной на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал процессор MediaTek MT6739ww, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Есть поддержка NFC.

Alcatel 1C оснащается 4,95-дюймовым дисплеем FWVGA+ (960 x 480 пикселей), основной камерой на 5 Мп, фронтальной на 2 Мп. Аппаратной основой стал процессор SC7731E, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2000 мАч.