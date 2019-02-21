Alcatel привёз в Россию пару смартфонов для самых экономных

Компания TCL Communication объявила о старте продаж в России новых смартфонов Alcatel 1X и Alcatel 1C 2019 года. Это бюджетные модели с модным сейчас безрамочным дизайном.
Alcatel 1X — более дорогая модель серии. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем HD+ (1440 x 720 пикселей), двойной основной камерой 13+2 Мп, фронтальной на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал процессор MediaTek MT6739ww, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Есть поддержка NFC.
Alcatel 1C оснащается 4,95-дюймовым дисплеем FWVGA+ (960 x 480 пикселей), основной камерой на 5 Мп, фронтальной на 2 Мп. Аппаратной основой стал процессор SC7731E, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2000 мАч.
Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. На Alcatel 1C установлена версия Go edition. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/ b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников.
Alcatel 1X (2019) доступен по рекомендованной цене 7 990 рублей, а Alcatel 1C (2019) — 4 990 рублей.