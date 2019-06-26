Александр Ревва “орет” от дешёвого роуминга Билайна

Напомним, что пользующаяся популярностью среди активных путешественников опция “Безлимитный интернет в роуминге” за 350 руб/сутки получила свое обновление. Доступ к первым 100 Мб в день в более чем 100 странах мира предоставляются на высокой скорости, а затем автоматически подключается 1 ГБ по крайне вкусной цене — всего 99 рублей. Ранее, до обновления опции, 1 ГБ мобильного интернета за границей в рамках дополнительной услуги “Продли скорость” стоил 1500 рублей.