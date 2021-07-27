AliExpress и Связной создают сеть пунктов вывоза заказов в Краснодаре

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AliExpress и Связной создают сеть пунктов вывоза заказов в КраснодареИ получить там можно не только заказы, но и множество сопутствующих услуг
Как отмечается, в этих пунктах можно будет забрать не только товары, купленные в AliExpress или Связном, но и отремонтировать бытовую технику, смартфоны, или купить со скидкой по программе Trade-In. И даже заплатить за ЖКХ или оформить кредит.
В начале года пункты выдачи заказов с широким спектром услуг были созданы в Москве и Казани. Краснодар стал очередным городом в расширении стратегии сотрудничества Связного и AliExpress.
По словам Алексея Вуколова, вице-президента по коммерческой и операционной деятельности компании Связной, такое решение было принято на фоне происходящих событий, т.н. новой реальности — когда важно «совершать покупки онлайн и забирать их в шаговой доступности от дома или работы».