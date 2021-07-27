AliExpress и Связной создают сеть пунктов вывоза заказов в Краснодаре

И получить там можно не только заказы, но и множество сопутствующих услуг

Как отмечается, в этих пунктах можно будет забрать не только товары, купленные в AliExpress или Связном, но и отремонтировать бытовую технику, смартфоны, или купить со скидкой по программе Trade-In. И даже заплатить за ЖКХ или оформить кредит.