AliExpress назвал популярные в России и СНГ смартфоны в 2025 году

В список попали POCO, Xiaomi, OnePlus
Аналитики AliExpress СНГ подвели итоги продаж смартфонов за 2025 год и составили рейтинг самых востребованных моделей на платформе. Лидирующие позиции заняли аппараты от POCO, Xiaomi и OnePlus.
Покупатели чаще всего выбирали смартфоны с AMOLED-экранами диагональю около 6,67−6,73 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Важными характеристиками также стали аккумуляторы емкостью от 5000 до 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки в диапазоне 45−120 Вт, а также основные камеры с разрешением от 50 до 200 Мп.

Возглавил рейтинг POCO X7 Pro. Он оснащён процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra и 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц. Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией, дополнена ультрашироким модулем на 8 Мп, фронтальная — 20 Мп. Аккумулятор на 6000 мА·ч поддерживает зарядку до 90 Вт, что обеспечивает около 14 часов активного использования.

На второй позиции оказался Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Устройство работает на чипе MediaTek Dimensity 7300 Ultra и имеет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с 120 Гц. Основной модуль камеры — 200 Мп с оптической стабилизацией, есть широкоугольный и макрообъективы. Фронтальная камера — 20 Мп. Питание обеспечивает аккумулятор 5110 мА·ч и зарядка 45 Вт. Смартфон имеет защиту по стандарту IP68 и стекло Gorilla Glass Victus 2.

Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi Note 14. Смартфон с чипом MediaTek Helio G99 Ultra и AMOLED-дисплеем 6,67 дюйма, 120 Гц. Камера — 108 Мп + макро, фронтальная — 20 Мп. Аккумулятор — 5500 мА·ч, быстрая зарядка — 45 Вт. Устройство имеет защиту IP54/IP64, стереодинамики и разъём для наушников.

Четвертое место занял OnePlus 13. Флагман с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Экран — 6,7-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц. Тройная основная камера: 50 Мп с оптической стабилизацией, 32 Мп ультраширокий модуль и 8 Мп телеобъектив. Аккумулятор — 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки.

На пятом месте расположился Realme 14 Pro+. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3 и оснащён OLED-дисплеем 6,83 дюйма, 120 Гц. Камеры: основной модуль 50 Мп с оптической стабилизацией, перископный телеобъектив 50 Мп (3x зум), 8 Мп ультраширокий, фронтальная — 32 Мп. Аккумулятор — 6000 мА·ч, зарядка — 80 Вт. Смартфон защищён по стандартам IP68/IP69, покрыт стеклом Gorilla Glass 7i.

Шестым в списке стал POCO M6 Pro. Устройство с чипом Helio G99 Ultra. Камера представлена модулями 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Аккумулятор — 5000 мА·ч, зарядка — 67 Вт.

Седьмую строчку занял POCO M7 Pro — бюджетный смартфон с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном (120 Гц), процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Камеры: 50 Мп с оптической стабилизацией + вспомогательный модуль 2 Мп, фронтальная — 20 Мп. Аккумулятор — 5110 мА·ч, зарядка — 45 Вт. Имеются защита IP64 и сканер отпечатков в экране.

Следом идет Xiaomi Redmi Note 13. Устройство на ОС HyperOS и оснащено 6,73-дюймовым AMOLED, WQHD+, 120 Гц. Основной сенсор — 50 Мп, есть NFC и поддержка 5G. Аккумулятор — 5000 мА·ч с быстрой зарядкой проводной и беспроводной. Сканер отпечатков в экране, но отсутствует разъём для наушников 3,5 мм.

На девятой позиции POCO C61. Устройство имеет экран 6,71 дюйма с частотой обновления 90 Гц, двойную основную камеру 8 Мп и аккумулятор 5000 мАч. Модель не поддерживает NFC.

Замыкает рейтинг HONOR Magic7 Pro. Флагман с процессором Snapdragon 8 Elite и защитой IP68. Устройство получило тройную основную камеру с сенсором на 200 Мп и аккумулятор 5850 мАч с быстрой зарядкой.

