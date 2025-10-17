AliExpress назвал популярные в России и СНГ смартфоны в 2025 году

Покупатели чаще всего выбирали смартфоны с AMOLED-экранами диагональю около 6,67−6,73 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Важными характеристиками также стали аккумуляторы емкостью от 5000 до 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки в диапазоне 45−120 Вт, а также основные камеры с разрешением от 50 до 200 Мп.

Возглавил рейтинг POCO X7 Pro. Он оснащён процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra и 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц. Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией, дополнена ультрашироким модулем на 8 Мп, фронтальная — 20 Мп. Аккумулятор на 6000 мА·ч поддерживает зарядку до 90 Вт, что обеспечивает около 14 часов активного использования.