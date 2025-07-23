AliExpress назвал самые продаваемые смартфоны в России в 2025 году

В список вошли модели от Poco, Xiaomi, Realme и других брендов

AliExpress СНГ опубликовала рейтинг самых популярных смартфонов по продажам в России за первую половину 2025 года. Список составлен на основе данных о количестве заказов. Лидирующие позиции заняли устройства от брендов Poco, Xiaomi, Realme, OnePlus и Honor.