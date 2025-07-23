AliExpress назвал самые продаваемые смартфоны в России в 2025 году

AliExpress назвал самые продаваемые смартфоны в России в 2025 годуВ список вошли модели от Poco, Xiaomi, Realme и других брендов
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Poco X7 Pro оказался наиболее востребованным смартфоном. Он оснащён процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч с зарядкой до 90 Вт. Основная камера на 50 Мп дополнена широкоугольным модулем, а фронтальная — 20 Мп.
Xiaomi Redmi Note 14 получил процессор Helio G99 Ultra и AMOLED-дисплей 6,67 дюйма. Камера — 108 Мп, фронтальная — 20 Мп. Аккумулятор на 5500 мАч с зарядкой до 45 Вт. Модель получила защиту по стандартам IP54/IP64 и оснащена стереодинамиками.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro отличается процессором Dimensity 7300 Ultra и тройной камерой с основным модулем на 200 Мп. Устройство имеет корпус с защитой IP68, стекло Gorilla Glass Victus 2 и аккумулятор на 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
OnePlus 13 относится к флагманам и работает на Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон оснащён AMOLED-дисплеем 6,7 дюйма, тройной камерой с 50 Мп основным сенсором и аккумулятором на 6000 мАч. Присутствует поддержка как быстрой, так и беспроводной зарядки.
Realme 14 Pro+ получил Snapdragon 7s Gen 3 и OLED-дисплей на 6,83 дюйма. В устройстве установлены три камеры, включая перископ с оптическим зумом. Ёмкость аккумулятора — 6000 мАч, поддерживается зарядка до 80 Вт. Смартфон защищён по стандарту IP68/IP69.
Poco M6 Pro построен на Helio G99-Ultra и предлагает тройную камеру с 64 Мп основным модулем. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку 67 Вт.
Poco M7 Pro — модель с AMOLED-дисплеем и чипом Dimensity 7025 Ultra. Камера здесь двойная: 50 Мп и датчик глубины, фронтальная — 20 Мп. Аккумулятор на 5110 мАч и защита IP64.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ выделяется AMOLED-дисплеем и камерой на 200 Мп. Внутри — процессор Dimensity 7200 и батарея на 5000 мАч, заряжающаяся за полчаса благодаря мощности 120 Вт. Есть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.
OnePlus 13R предлагает экран ProXDR с частотой отклика 240 Гц и высокой яркостью. Внутри — Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 6000 мАч. Камеры включают три модуля, основной — Sony на 50 Мп.
HONOR Magic7 Pro замыкает десятку. Он оснащён процессором Snapdragon 8 Elite и камерами с сенсорами до 200 Мп. Смартфон защищён от воды и пыли, батарея на 5850 мАч поддерживает как быструю, так и беспроводную зарядку.