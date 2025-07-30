AliExpress раскрыл ТОП-5 неубиваемых смартфонов 2025: что выбирали россияне?Модели от Blackview, IIIF150 и Oukitel
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Blackview BV8200 занял первое место в рейтинге. Это смартфон с 6,5-дюймовым экраном и частотой обновления 120 Гц. Он оснащён процессором MediaTek Helio G100 и работает на Android 14. Устройство имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также камеры на 50 и 32 Мп. Аккумулятор здесь меньше, чем у конкурентов — 8800 мАч, но поддерживается быстрая зарядка на 45 Вт.
Blackview Oscal Pilot 1 выделяется батареей на 15 000 мАч, а также функцией обратной зарядки. Дисплей — 6,67 дюйма с частотой 90 Гц, внутри — процессор MediaTek Helio G81, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Камеры: основная на 50 Мп, фронтальная — 32 Мп. Есть поддержка NFC, FM-радио, Bluetooth 5.3 и фонарик мощностью 170 люмен.
IIIF150 B2 представляет собой защищённую модель с аккумулятором на 10 000 мАч. Устройство работает на процессоре Unisoc Tiger T606 и имеет 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащён тремя камерами, включая 48 Мп основную, 20 Мп с ночным видением и макро-объектив на 2 Мп.
Oukitel G1 тоже использует процессор Unisoc Tiger T606, но с чуть большим аккумулятором — 10 600 мАч. Он поддерживает зарядку 18 Вт и может работать до 950 часов в режиме ожидания. Объём оперативной памяти — 6 ГБ, хранилище — 256 ГБ. Камеры — 48 и 16 Мп, также есть сканер отпечатков и NFC.
Blackview BV9300 Pro завершает топ. Это устройство с 6,7-дюймовым дисплеем и процессором Helio G99. Объём памяти варьируется от 8 до 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Камеры — 64, 8 и 32 Мп. Аккумулятор — один из самых ёмких в списке — 15 080 мАч, с поддержкой зарядки до 66 Вт.