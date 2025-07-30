AliExpress раскрыл ТОП-5 неубиваемых смартфонов 2025: что выбирали россияне?

Blackview BV8200 занял первое место в рейтинге. Это смартфон с 6,5-дюймовым экраном и частотой обновления 120 Гц. Он оснащён процессором MediaTek Helio G100 и работает на Android 14. Устройство имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также камеры на 50 и 32 Мп. Аккумулятор здесь меньше, чем у конкурентов — 8800 мАч, но поддерживается быстрая зарядка на 45 Вт.