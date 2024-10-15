AliExpress заломил сверхвысокие цены на флагманские смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro

В российских магазинах младший Xiaomi 14T можно найти по цене от 45 590 рублей за версию 12/256 ГБ, тогда как на AliExpress его предлагают за 51 652 рубля с учетом купонов. И это еще без учета таможенной пошлины.

Старшая модель, Xiaomi 14T Pro, на AliExpress стоит от 69 767 рублей за версию 12/256 ГБ. В российских магазинах этот смартфон стоит около 70 490 рублей, что делает покупку на AliExpress невыгодной.

Смартфоны оснащены процессорами MediaTek Dimensity 8300 Ultra и 9300+, экранами AMOLED с частотой обновления до 144 Гц, батареями на 5000 мАч и камерами Leica.

Однако высокие цены на AliExpress, даже с учетом скидок, вряд ли привлекут покупателей, особенно с учетом пошлин.