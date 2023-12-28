Алоха, но не прощай: после 15 лет работы магазин Apple на Гавайях закрывается

Хотя закрытие магазина оставляет пробел в ландшафте Apple в Гонолулу, компания уверяет нас, что это часть их обычной стратегии оптимизации, направленной на наилучшее удовлетворение потребностей клиентов.

Хорошая новость для 57 преданных своему делу сотрудников магазина заключается в том, что они недолго останутся без работы. Apple предлагает им работу в двух оставшихся магазинах в Гонолулу — Apple Kahala и Apple Ala Moana. Таким образом, их путешествие по Apple продолжится, просто сменив обстановку.

Это закрытие напоминает о динамичной природе розничной торговли. Предпочтения меняются, потребности меняются, и даже такие культовые магазины, как Royal Hawaiian, не могут быть застрахованы от «приливов и отливов».