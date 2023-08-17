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22:30, 17 августа 2023
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Алюминиевый прототип iPhone 15 Pro раскрыл дизайн и размеры новинки

Устройство сможет приятно удивить ценителей бренда

В преддверии ожидаемого запуска iPhone 15, известный инсайдер Ice Universe опубликовал три фотографии, предположительно, прототипа устройства из алюминия.

Отметим, что эти изображения дают представление о том, как может выглядеть iPhone 15 Pro. На них видно, что смартфон сохранит «динамический остров», в котором размещена фронтальная камера.

Данный элемент претерпел некоторые изменения, и теперь камера выглядит отдельно, напоминая восклицательный знак. Однако окончательная версия, вероятно, сохранит единый дизайн, аналогичный предыдущему поколению.

Алюминиевый прототип iPhone 15 Pro раскрыл дизайн и размеры новинки
© Gizmochina

Рамки дисплея выглядят равномерно узкими со всех сторон, а края прототипа изящно закруглены для удобства удержания. Заметно, что девайс оснащён портом USB-C, что подтверждает ранние слухи о постепенном отказе Apple от порта Lightning.

Напомним, что ранее появилась информация о желании Apple уменьшить размер рамки iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с 2,2 мм до 1,5 мм, используя технологию низкого давления при формовке. Она же успешно применяется в Apple Watch.

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