Алюминиевый прототип iPhone 15 Pro раскрыл дизайн и размеры новинки

Отметим, что эти изображения дают представление о том, как может выглядеть iPhone 15 Pro. На них видно, что смартфон сохранит «динамический остров», в котором размещена фронтальная камера.

Данный элемент претерпел некоторые изменения, и теперь камера выглядит отдельно, напоминая восклицательный знак. Однако окончательная версия, вероятно, сохранит единый дизайн, аналогичный предыдущему поколению.