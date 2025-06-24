Amazon раскрыл увеличенный до 6,3 дюймов экран iPhone 17

В описании защитного стекла EZ Fit для iPhone указана совместимость с iPhone 16 Pro, iPhone 17 и iPhone 17 Pro — все с диагональю 6,3 дюйма.

Если информация верна, базовый iPhone 17 получит экран такого же размера, как и у Pro-версии. Однако, по данным инсайдеров, различия между ними сохранятся — Pro, как и раньше, предложит панель с более высоким качеством и частотой обновления.