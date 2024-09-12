Amazon случайно раскрыл новый сверхдешевый смартфон Samsung Galaxy M05

Благодаря утечке известно, что Galaxy M05 станет значительным улучшением по сравнению с моделью M04, выпущенной два года назад.

Galaxy M05 получит процессор MediaTek Helio P85, который заметно мощнее, чем чипсет Helio P35 в предыдущей версии. Также устройство получит 6.7-дюймовый HD+ дисплей — больше, чем у его предшественника.