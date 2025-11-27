Amazon снял с продажи павербанк Haribo из-за угрозы возгорания

В США у этих устройств оказалось много поклонников, преимущественно среди любителей сверхлёгких рюкзаков из-за их лёгкого дизайна и доступной цены. Однако появилась информация о потенциальной опасности аккумуляторов на основе компьютерной томографии (КТ).

Недавно отчёт о качестве Haribo представила компания Lumafield, производитель решений для промышленной КТ. КТ модели на 20 000 мАч показала, что внутренние элементы батареи были неправильно выровнены. Сканирование показало, что электроды не стабилизированы при изготовлении, что с высокой вероятностью могло привести к выходу батареи из строя, сокращению срока службы, перегреву и даже возгоранию.

Несмотря на эти проблемы, компания DC Hong Kong Global, производитель аккумуляторов Haribo Power Bank, ещё не объявила об официальном отзыве.